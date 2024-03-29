Galatasaray'da ayrılık çanları 6 isim için çalıyor! Biletler sezon sonu için kesildi yıldızlarla yollar ayrılıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 29 Mart 2024 11:04 - Güncelleme: 29 Mart 2024 11:07 - Güncelleme:

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Bu kapsamda 6 isimle yolların ayrılması kesinleşti. İşte sezon sonunda sarı-kırmızılılar vedalaşacak o isimler.