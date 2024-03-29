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Haberler > Spor > Galatasaray'da ayrılık çanları 6 isim için çalıyor! Biletler sezon sonu için kesildi yıldızlarla yollar ayrılıyor

Galatasaray'da ayrılık çanları 6 isim için çalıyor! Biletler sezon sonu için kesildi yıldızlarla yollar ayrılıyor

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Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Bu kapsamda 6 isimle yolların ayrılması kesinleşti. İşte sezon sonunda sarı-kırmızılılar vedalaşacak o isimler.

Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Galatasaray'da, sezon sonunun yaklaşmasıyla, gelecek sezon için kadro planlanmasına da başlandı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da ayrılık çanları 6 isim için çalıyor! Biletler sezon sonu için kesildi yıldızlarla yollar ayrılıyor - 1. Resim

6 İSİM YOLCU

Hem iç hem dış transferde yapacağı hamlelerle yeni sezon öncesi de kadrosunda önemli değişiklikler yapacak. Aslan'da sezonun son ermesinin ardından takım ayrılması beklenen isimler de netleşti. İşte ayrılması beklenen o 6 isim;

Serge Aurier

Tanguy Ndombele (Kiralık)

Sergio Oliveira

Tete

Hakim Ziyech (Kiralık)

Carlos Vinicius (Kiralık)

Düzenleyen:  - Spor
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