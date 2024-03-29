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Haberler > Spor > Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştı

Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştı

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Okan Buruk&#039;tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştı

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampının son gününde gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında transfer hakkında da konuştu. Buruk, Rafa Silva için çıkan iddialara cevap verdi.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer girişimlerini hızlandırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan ayrılması beklenen Rafa Silva için devreye girmişti.

Sezon sonunda bonservisini eline alacak Portekizli yıldıza resmi teklifin yapılacağı konuşuluyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampının son gününde gazetecilerin sorularını cevaplarken, Rafa Silva konusuna da değindi.

Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştı - 1. Resim

OKAN BURUK'TAN RAFA SILVA YORUMU

Transferle ilgili oyuncu izleme departmanının çalışmalar yaptığını belirten Buruk, "Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kalan 8 haftaya odaklandıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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