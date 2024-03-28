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Haberler > Spor > Arda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi

Arda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Güler'e son olarak Alman devi Bayern Münih'in talip olduğu iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteneğiyle kısa sürede futbol dünyasını etkiledi. İspanya'da manşetleri süsleyen Güler için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ALMAN DEVİ PEŞİNDE

İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda Güler için harekete geçti.

Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

Arda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi - 1. Resim

SEZON PERFORMANSI

Haberin devamında Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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