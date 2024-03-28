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Haberler > Spor > Galatasaray'a resti çekmişti! Bir talip daha var! Nicolo Zaniolo'nun transferinde üzen detay

Galatasaray'a resti çekmişti! Bir talip daha var! Nicolo Zaniolo'nun transferinde üzen detay

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Galatasaray&#039;a resti çekmişti! Bir talip daha var! Nicolo Zaniolo&#039;nun transferinde üzen detay

Spor Haberleri

Galatasaray'ın bu sezon başında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Niciolo Zaniolo'nun İngiltere kariyeri, beklediği gibi geçmedi. Gelecek sezon nerede oynayacağı merak konusu olan Zaniolo'ya bir teklif daha geldiği iddia edildi. Bu teklifin bir de kahreden detayı da var.

Nicolo Zaniolo'nun İngiltere günleri beklediği gibi geçmedi. Sezon başında 5 milyon euro bedelle Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde, sarı-kırmızılılara geri dönecek. 

İngiliz temsilcisinde 32 maça çıka İtalyan yıldız sadece kez 3 golle buluşabildi. 

RESTİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde ülkesi basınına verdiği röportajda, İtalya'yı ne kadar özlediğini anlatan Zaniolo Galatasaray’ın izin vermesi halinde Çizme’ye dönebileceğini söylemişti. Bu sözler sonrası bazı İtalyan ekipleri devreye girdi ancak Zaniolo bu teklifleri geri çevirdi.

Resti çeken Zaniolo, Lazio ve Roma'ya kapıları kapatmıştı.

FIORENTINA DEVREDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Zaniolo yeni talibi Fiorentina.  İtalyan kulübü, genç yıldızla anlaştıktan sonra Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

KAHREDEN DETAY

Fiorentina-Zaniolo görüşmelerindeki bir detay ise herkesi şaşırttı. Fiorentina CEO'su Joe Barone'un 19 Mart'ta vefat etmeden önce Nicolo Zaniolo transferi için hamlede bulunduğu aktarıldı. 

Düzenleyen:  - Spor
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