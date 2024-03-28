Galatasaray'a resti çekmişti! Bir talip daha var! Nicolo Zaniolo'nun transferinde üzen detay

Düzenleyen: Songül Soysal 28 Mart 2024 11:08 - Güncelleme: 28 Mart 2024 11:10 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın bu sezon başında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Niciolo Zaniolo'nun İngiltere kariyeri, beklediği gibi geçmedi. Gelecek sezon nerede oynayacağı merak konusu olan Zaniolo'ya bir teklif daha geldiği iddia edildi. Bu teklifin bir de kahreden detayı da var.