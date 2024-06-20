Sahte içki Hindistan'da onlarca kişinin ölümüne neden oldu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hindistan basını, ülkenin Tamil Nadu bölgesinde sahte içkiden dolayı can kayıplarının yaşandığını duyurdu. Eyalet yetkilisi M.S Prasanth yaptığı açıklamada, 29 kişinin sahte içkiden öldüğünü bildirdi.
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Press Trust of India haber ajansının haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, olayın Kallakurichi meydana geldiğini belirtti.
Prasanth, sahte içkiden 29 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin farklı hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti. Prasanth, ölü sayısının artabileceğini, bölgeye ambulansların sevk edildiğini dile getirdi.
Eyalet Başbakanı M.K Stalin de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hindistan'ın doğusunda yer alan ve 7 yıldır alkol yasağı olan Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı