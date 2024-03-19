Sahurda saldırdılar! Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar idlib'i vurdu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: AA 19 Mart 2024 11:23 - Güncelleme: 19 Mart 2024 11:26 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / AA

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 14 bölgeye, Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar tarafından çok sayıda saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.