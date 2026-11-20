Sakarya Üniversitesi mezunu Boşnak milletvekili Adem Mavrić, 137 oy alarak Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanvekilliğine seçildi. Meclisteki oturumu evinden takip eden Türk eşi, Mavrić'in fotoğrafını “Milletvekili olarak yolladım, Meclis Başkanvekili olarak gelecek eve” notuyla paylaşarak sevincini dile getirdi.

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Sırbistan'da 25 Ekim'deki erken genel seçimin ardından toplanan yeni dönem Sırbistan Ulusal Meclis Başkanlığına, "Öğrenci Listesi - Öğrenciler Kazanıyor" milletvekili grubunun adayı Aleksandar Cupic seçilirken, aynı listeden seçilen altı milletvekili de başkanvekilliği görevine getirildi.

Bu isimler arasında Novi Pazar doğumlu Adem Mavrić'in yanı sıra Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik ve Tibor Lazar yer aldı.

Sakarya’dan Sırbistan Meclisi’ne! Türk eşinden Adem Mavric’e esprili kutlama

TÜRKİYE'DE 5 YIL EĞİTİM GÖRDÜ

1997 yılında Novi Pazar'da dünyaya gelen Mavrić, üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih etti. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde beş yıl eğitim alan Mavrić, bu süreçte hem farklı bir kültürü tanıma hem de uluslararası ilişkiler alanında kendisini geliştirme fırsatı buldu.

Sakarya’dan Sırbistan Meclisi’ne! Türk eşinden Adem Mavric’e esprili kutlama

Üniversite yıllarında uluslararası satış ve lojistik sektöründe de çalışan Mavrić, mezuniyetinin ardından diplomatik projelerde görev aldı. Eğitim hayatında edindiği birikimini diplomasi ve çatışma çözümü alanlarına yönlendirdi.

EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Mavrić'in başkanvekilliğine seçilmesi ailesinde de sevinçle karşılandı. Meclisteki oturumu evinden takip eden Türk eşi, eşinin yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sakarya’dan Sırbistan Meclisi’ne! Türk eşinden Adem Mavric’e esprili kutlama

Mavrić'in fotoğrafını paylaşan eşi, “Milletvekili olarak yolladım, Meclis Başkanvekili olarak gelecek eve” ifadelerini kullandı.

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