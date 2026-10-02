Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Merkez-2026" stratejik tatbikatını sahada takip etti. 47 binden fazla askerin katıldığı ve 11 askeri poligon ile Hazar Denizi'nde yürütülen tatbikatta, birliklerin dış saldırılara karşı sevk ve idare kabiliyeti test edilirken, yeni silah ve teçhizat da kullanıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkul askeri eğitim sahasında düzenlenen "Merkez-2026" stratejik komuta ve kurmay tatbikatını takip etti.

Rus lider, tatbikata 47 binden fazla askerin katıldığını, faaliyetlerin 11 askeri poligon ile Hazar Denizi'nde yürütüldüğünü belirtti.

Saldırıları böyle püskürteceğiz! ... Putin sahadan mesajı verdi

YENİ SİLAHLAR KULLANILDI

Tatbikatın temel amacının, dış saldırıların püskürtülmesi sırasında her kademedeki karargah yöneticilerinin birlikleri sevk ve idare etme becerilerini geliştirmek olduğunu kaydeden Putin, "Tatbikata katılanlar yeni silah ve teçhizatı sahada kullanıyor.

Saldırıları böyle püskürteceğiz! ... Putin sahadan mesajı verdi

Tüm görevler, özel askeri operasyonun yürütülmesinden edinilen tecrübeler dikkate alınarak yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıları böyle püskürteceğiz! ... Putin sahadan mesajı verdi

5 ÜLKEDEN HEYET GELDİ

"Merkez-2026" stratejik komuta ve kurmay tatbikatının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) planında yer alan "Etkileşim-2026" komuta ve kurmay tatbikatıyla bağlantılı olarak yürütüldüğünü aktaran Putin, tatbikata ayrıca KGAÖ'nün Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'ne bağlı birliklerin de katıldığını, tatbikatlar için Rusya'ya 5 yabancı ülkeden heyet geldiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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