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Saldırıların şiddeti giderek artıyor! Savaşın ayak sesleri yükseldi: Hindistan'da patlama sesleri

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pakistan ve Hindistan arasındaki savaş gerginliği sürerken, Hindistan'ın Jammu şehrinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bölgede elektrikler kesildi ve sirenler çaldı. Saldırının nereden geldiği henüz bilinmiyor.

Economic Times'dan edinilen bilgilere göre, Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Jammu şehrinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bölgede sirenlerin çaldığı belirtilirken, elektriklerin de kesildiği ifade edildi.

Saldırıların şiddeti giderek artıyor! Savaşın ayak sesleri yükseldi: Hindistan'da patlama sesleri - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Hindistan Ordusu, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin batı sınırının tamamı boyunca drone ve çeşitli mühimmatlarla gerçekleştirdiği çok sayıda saldırının “etkili bir şekilde püskürtüldüğünü” açıkladı.

Ayrıca Pakistan askerlerinin, Cammu Keşmir'deki Kontrol Hattı (LoC) boyunca “çok sayıda ateşkes ihlalinde” bulunduğu ve bu saldırılara “gereken şekilde karşılık verildiği” belirtildi.

Bu gelişmeler, iki ülke arasında artan gerilimin ortasında yaşandı. Gerilim, 26 kişinin hayatını kaybettiği Pahalgam’daki terör saldırısıyla başlamış, Hindistan saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu öne sürmüştü. Pakistan ise bu suçlamayı reddetti.

Cuma günü Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, üst düzey askeri yetkililerle ulusal güvenliği kapsamlı şekilde değerlendirdi. Delhi’de yüksek alarm ilan edilirken, şehirdeki tüm devlet çalışanlarının izinleri iptal edildi. Pencap eyaletindeki bazı ilçelerde gece saatlerinde karartma uygulanması emredildi. Ülke genelinde yaklaşık 27 havaalanı kapatıldı.

Kaynak: Dış Haberler

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