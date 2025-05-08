Nükleer güçler yumruk yumruğa! "Pakistan Hindistan'ı vurdu" iddialarına cevap geldi
Dünya Asya'da alevlenen çatışmalar ile panikte! Azad Keşmir bölgesine füze ile saldıran Hindistan, Pakistan'ın mühimmat depolarını vurduğunu öne sürdü. Misilleme iddiasına Pakistan'dan cevap geldi.
Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ardından Hindistan, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Dünyayı ayağa kaldıran saldırıya Pakistan misilleme yapacağını duyurdu. İslamabad yönetiminin ne zaman misilleme yapacağı merak konusuyken Hindistan basını, mühimmat depolarının vurulduğunu öne sürdü. Pakistan söz konusu iddialara cevap verdi.
SALDIRI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pathankot ve Srinagar bölgelerine saldırı düzenlendiğine ilişkin Pakistan'a atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hindistan medyasında çıkan saldırı haberlerine yönelik yapılan açıklamada, iddiaların "asılsız" olduğu belirtildi.
Pakistan, açıklamada uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hindistan'ın itidale ve sorumluluğa yönlendirilmesini talep etti.
Hindistan basını, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.
MİSİLLEME SALDIRISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, yarın yapılacak ulusal güvenlik toplantısında Hindistan'a verilecek karşılığın ele alınacağını aktardı. Dar, "Pakistan Hindistan'a kendi seçtiği yer, zaman ve şekilde karşılık verme hakkına sahip" dedi.