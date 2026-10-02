Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü öğrencilere kapılarını açacak.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen işbirliği ve eş güdüm çalışmaları kapsamında, Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde, MEB'e bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

36 DERSLİK VE 1000 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan okul, toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak.

Şam'daki Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu kapılarını açıyor! Geri sayım başladı

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

2026-2027 eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başlayacak okulun açılışı 4 Ekim Pazar günü yapılacak. MEB heyeti okulun açılışına ve ilk derse katılacak.

Suriye halkının huzur ve istikrara kavuşmasına katkı sunulması, ülkeye geri dönüşlerin hızlandırılması, dönen ailelerin çocuklarının intibaklarının desteklenmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların eğitim alanındaki işbirlikleriyle pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen okulun adı, "Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" olarak belirlendi.

Şam'daki Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu kapılarını açıyor! Geri sayım başladı

Bakanlığın Suriye'deki eğitim diplomasisi faaliyetlerinin sonucu olarak açılacak okulun, Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle buluşturan öncü bir eğitim kurumu olması, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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