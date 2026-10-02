Bakan Yaşar Güler'den Şuşa'da kritik temaslar! Üçlü zirve düzenlendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Şuşa'da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Güler ayrıca Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik askeri işbirliğini pekiştirecek olan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, bugün Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa'da düzenlendi.

Bakan Yaşar Gülerden Şuşada kritik temaslar! Üçlü zirve düzenlendi

BAKAN GÜLER'DEN ŞUŞA'DA KRİTİK TEMASLAR

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Azerbaycan’ın Şuşa kentinde bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler, Şuşa'da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile de bir araya geldi.

Bakan Yaşar Gülerden Şuşada kritik temaslar! Üçlü zirve düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştiriliyor. Üçlü Toplantı öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ikili bir görüşme yaptı." ifadelerine yer verildi.

Bakan Yaşar Gülerden Şuşada kritik temaslar! Üçlü zirve düzenlendi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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