MSB'den zaman çizelgesi vurgusu: Başika'nın devri kademeli gerçekleşecek

2015'ten bu yana DEAŞ'la mücadelede kullanılan Başika-Zilkan'daki TSK yerleşkesi, Irak'ın Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımlar ve güvenlik uygulamalarında kaydedilen ilerleme doğrultusunda Irak makamlarına teslim edilecek.

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100. yaşını kutlayan Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Merkezî Irak Hükûmetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydeden bakanlık, şunları kaydetti:

"2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesinin, Merkezi Irak Hükûmetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırıldı. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanında. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askerî ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmakta."

Bakanlık, "Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askerî eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZDEN İZİNSİZ YAPAMAZLAR"

Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablosu güzergâhına değinen Bakanlık, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'nin kıta sahanlığına icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin önceden koordine edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecek." dedi.

Bakanlık, GKRY'deki askerî geçit töreninin gerilimi artırdığını da belirterek, Kıbrıs'ta kalıcı çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkün olduğunu bildirdi. Türkiye'nin KKTC ile iş birliği içinde gerekli tedbirleri sürdüreceği belirtildi.

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