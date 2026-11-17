ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın geleceğine ilişkin açıklamasında süper zekanın Sanayi Devrimi'nden daha büyük bir dönüşüme yol açabileceğini söyledi. Asya ülkelerinin liderlerine de seslenen Trump, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine desteğini sürdüreceğini belirterek, "Dünya üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi bir ortak bulunamaz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın geleceğinden Asya ülkeleriyle ekonomik iş birliğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın dünyada büyük bir dönüşüme yol açabileceğini belirten Trump, süper zekanın etkilerinin Sanayi Devrimi'ni aşabileceğini ifade etti.

Trump yönetimi daha önce ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini korumak amacıyla "Süper Zeka Kuvveti" adlı özel bir görev gücü kurulduğunu duyurmuştu.

Sanayi Devrimi'nden daha büyük dönüşüm kapıda! Trump o tehdide dikkat çekti

"SANAYİ DEVRİMİ'NDEN DAHA BÜYÜK OLABİLİR"

Trump, yapay zekanın gelişimiyle birlikte süper zekanın insanlık açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine işaret etti:

"Bazıları süper zekanın, Sanayi Devrimi'nden bile daha büyük bir etki yaratacağını söylüyor. Bunu zaman gösterecek, ancak şu ana kadar, öyle görünmeye başlıyor."

"ABD'DEN DAHA İYİ BİR ORTAK BULAMAZSINIZ"

Asya ülkelerinin liderlerine de seslenen Trump, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Pasifik bölgesindeki müttefiklerine "Biz her zaman sizinleyiz" mesajını veren Trump, "Dünya üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi bir ortak bulunamaz" dedi.

"BURADA ÇOK PARA VAR"

Bölgedeki ekonomik fırsatlara değinen Trump, "Burada çok para var" ifadelerini kullandı.

ASEAN liderlerine hitabında kendisine yönelik övgülerden de söz eden Trump, "Çoğunuzun bu akşam söylediği gibi: 'Sayın Başkan, harika işler yapıyorsunuz! Ülkeniz çok gelişiyor! diyorlar bana bu çok doğru" dedi.

"BİZ MIKNATISLAR İSTİYORUZ"

Trump'ın konuşmasında mıknatıs tedariki de gündeme geldi.

Asya ülkelerinin liderlerine seslenen Trump, "Mıknatıslar. Eğer sorun değilse, mıknatıslar alın. Masada birisi 'Ben onu dinleyeceğim' diyecek ve siz çok para kazanacaksınız. Biz mıknatıslar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ENDONEZYA LİDERİNE ÖVGÜ SELİ

Konuşması sırasında Endonezya'dan bir katılımcıyı fark eden Trump, "Endonezya nerede? Burada bir arkadaşımı gördüm. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Çok çekingen bir insan" dedi.

Trump, söz konusu kişi için "Çok iyi işler yapıyor. Çok teşekkür ederim. Harika bir lider" ifadelerini kullandı.

Sanayi Devrimi'nden daha büyük dönüşüm kapıda! Trump o tehdide dikkat çekti

YEMEKTE UYUDU

Trump'ın Manila'da ASEAN liderleriyle katıldığı akşam yemeğindeki görüntüleri de paylaşıldı.

Sanayi Devrimi'nden daha büyük dönüşüm kapıda! Trump o tehdide dikkat çekti

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı ve bir süre başını öne eğdiği görüldü.

YAPAY ZEKA İÇİN ÖZEL GÖREV GÜCÜ KURULDU

Trump yönetimi, geçtiğimiz aylarda ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini korumak amacıyla "Süper Zeka Kuvveti" (Super Intelligence Force) adlı özel bir görev gücü kurduğunu duyurmuştu.

Federal hükümetin çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilen yeni yapı, ABD'nin süper zeka teknolojilerindeki üstünlüğünü sürdürmesini ve bu alandaki gelişmelerin ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada süper zeka yarışını kazanan ülkenin küresel rekabette üstünlük sağlayacağını belirterek ABD'nin Çin'in önünde olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı ayrıca 29 Eylül'de imzaladığı kararnameyle federal kurumların resmî yazışma ve belgelerinde "yapay zeka" yerine "süper zeka" ifadesini kullanmasını kararlaştırmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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