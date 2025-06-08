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Sapkınlık sahaya indi! LGBT lobisi bastırdı futbolcuya ceza geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sapkınlık sahaya indi! LGBT lobisi bastırdı futbolcuya ceza geldi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Lyon takımında oynayan Nemanja Matic, formasının kolundaki LGBT flamasını kapattığı için federasyondan 4 maç men cezası aldı.

Eş cinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa’da, toplumun her kesimine eş cinsellik dayatılmaya devam ediyor.

Ligue 1’de oynayan ve Lyon forması giyen Nemanja Matic, formasının kolundaki LGBT bayrağını kapatması sebebiyle 4 maç futboldan men cezasına çarptırıldı.  

Sırp orta saha, 17 Mayıs’ta oynanan Angers maçında kolundaki LGBT armasının üstünü gizlemişti. Sezon içerisinde de Nantes forması giyen Mustafa Muhammed, LGBT temalı formayla sahaya çıkmak istemediği için benzer bir cezayla karşılaşmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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