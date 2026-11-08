Hollanda'da "Müzeler Gecesi" Amsterdam Fatih Camii'ni tıklım tıklım doldurdu. İlk defa bir camiye gelen gayrimüslim ziyaretçiler, şaşırdıklarını ifade ederek kapıların bu şekilde kendilerini açık olduğunu bilmediklerini söyledi. Kur'an-ı Kerim tilavetini saygıyla dinleyen katılımcılar, cami içindeki kültürel faaliyetlere yoğun ilgi gösterdi. İşte sıra dışı faaliyetin detayları...

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında Fatih Camisi, binlerce gayrimüslim ziyaretçiyi ağırladı.

Her yıl gerçekleştirilen etkinlik sayesinde gelenler, İslam dini, cami ve İslam sanatları hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Ezan okunmasıyla başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli faaliyetlerle sürdü.

Etkinlik kapsamında, büyük bölümü Hollandalılardan oluşan ziyaretçilere gelenekli İslam ve Türk sanatları tanıtıldı.

Çini, ebru, hat ve filografi sanatlarının sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, düzenlenen atölyelere katılarak bu sanatları uygulama fırsatı buldu.

Binlerce gayrimüslimin ziyaret ettiği camide, katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler de ikram edildi.

Fatih Cami Vakfı Başkanı Fikret Önder, Amsterdam’da uzun yıllardır düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinin bir parçası olduklarını ve bu yıl programa 10. kez katıldıklarını söyledi.

“CAMİLERİN MÜSLÜMAN OLMAYAN ZİYARETÇİLERE DE AÇIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Camiye ilk kez gelen Sem Muller, "Daha önce hiç camiye gitmemiştim. İçerisini çok güzel buldum. Müzeler Gecesi sayesinde böyle bir yeri görme imkanı sunulması çok güzel. Açıkçası camilerin Müslüman olmayan ziyaretçilere de açık olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenmek ve camiyi ilk kez görmek güzel bir deneyim oldu." dedi.

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Camiye ilk kez gelen bir diğer ziyaretçi Ruud Nijssen de Müzeler Gecesi kapsamında düzenlenen etkinlikleri inceleyerek Fatih Camisi'ni ziyaret etmeye karar verdiğini anlattı.

Cami içerisinde gerçekleştirilen dini faaliyetleri gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Nijssen, "İçeride ön tarafta bir şeyler yapılıyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, belki ibadet ediliyordu. Ancak bunu görmek ve dinlemek benim için oldukça ilginç bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Hat sanatı atölyesine de katıldığını aktaran Nijssen, "Kaligrafi yapmayı denedim ancak harfleri düzgün bir şekilde kağıda aktarmanın oldukça zor olduğunu gördüm. Bir camiyi ilk kez ziyaret etmek ve içerisini görmek benim için özel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

"AMACIMIZ ÖN YARGILARI KIRMAK"

Etkinliğe bilet alarak katılan ziyaretçilere Türk mutfağını, el sanatlarını ve farklı kültürel değerleri tanıma imkanı sunduklarını belirten Önder, düzenledikleri atölyeler aracılığıyla ziyaretçilerin kültürel faaliyetleri yakından deneyimleyebildiklerini ifade etti.

Önder, etkinliğin aynı zamanda İslam'ı anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "İmamlarımız, gönüllülerimiz ve kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, ziyaretçilere farklı dillerde İslam'ı anlatıyor. Buradaki temel amacımız, özellikle etkinliğe katılan gençlerin İslam'a, Türklere ve yabancılara karşı sahip oldukları ön yargıları kırmak." dedi.

"BİZ TOHUM EKİYORUZ, TAKDİRİ RABBİMİZE BIRAKIYORUZ"

Etkinliğe binlerce kişinin katıldığını ve yatsı namazıyla başlayan etkinliğin yerel saatle gece 01.00'e kadar devam ettiğini aktaran Önder, ziyaretçilerin etkinlik öncesinde Müzeler Gecesi'nin internet sitesi üzerinden camide sunulan faaliyetler hakkında bilgi edinebildiklerini dile getirdi.

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Önder, ziyaretçilerin camiye belirli bir amaç ve merakla geldiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Buraya geldiklerinde neler bulabileceklerini ve hangi soruları sorabileceklerini biliyorlar. Biz de akıllarında herhangi bir soru işareti kalmadan buradan ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Camimizin kapısı herkese açık. Biz kapılarımızı açıyoruz. Tabiri caizse biz tohum ekiyoruz, takdiri Rabbimize bırakıyoruz."

FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI KAZANMA İMKANI

Konuklara İslam hakkında temel bilgi veren Fatih Cami İmamı Kemal Gözütok da Müzeler Gecesi etkinliğinin temel amacının farklı milletlerden ve dillerden insanları camiye davet ederek İslam'ı tanıtmak ve ziyaretçilerin İslam'la yakınlık kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Etkinlik kapsamında İslam'ın yalnızca dini yönünü değil, sanatsal yönünü de tanıtmaya çalıştıklarını belirten Gözütok, "Misafirlerimiz filografi, hat, ebru ve çini boyama gibi farklı sanat atölyelerine katılarak bu sanatları bizzat deneyimleme fırsatı buluyor. Bu da onlara İslam'ın sanatsal yönünü görme ve farklı bir bakış açısı kazanma imkanı sunuyor." ifadesini kullandı.

Sanatsal faaliyetlerin yanı sıra ziyaretçilere İslam'ın inanç ve ibadet esaslarını da tanıttıklarını söyleyen Gözütok, şunları kaydetti:

"Burada Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor, okunan ayetlerin anlamlarını aktarmaya çalışıyoruz. Ezan-ı Muhammedi'yi okuyarak misafirlerimizin dinlemesini sağlıyoruz. Aynı zamanda camimizin iç mimarisini, yapısını ve içerisindeki unsurları tanıtıyoruz. Böylece ziyaretçilerimize hem camimizi hem de İslam'ı daha yakından tanıma fırsatı sunuyoruz."

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

KİLİSEDEN CAMİYE ÇEVRİLDİ

Fatih Camisi'nin bulunduğu, 1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için kapatılan kilise binası, 1971 yılında Kilise Cemiyeti tarafından bir iş insanına devredildi.

Farklı amaçlarla kullanılan bina, en son halı deposu ve müzik aletleri dükkanı olarak işletildikten sonra Amsterdam'a gelen Türk işçilerce 1980'de ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alındı.

Hollanda Diyanet Vakfına 1986'da bağlanan bina, Fatih Camisi ismiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

Şaşkına döndüler! Binlerce gayrimüslim kiliseden çevrilen camiye akın etti

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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