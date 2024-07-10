Orta Doğu'da ateşkes baskısı! Savaşı durdurma şartı açıklandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları ile birlikte Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran destekli Hizbullah güçleri ile İsrail arasında misilleme saldırıları devam ederken, dikkat çeken bir ateşkes açıklaması geldi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Gazze katliamlarını sona erdirerek ateşkesi kabul etmesi halinde, Lübnan'daki çatışmaları durduracağını açıkladı.

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yerle bir eden İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. İsrail ile Hizbullah'ın karşılıklı misilleme saldırıları, Orta Doğu'da daha büyük bir felaketin yaşanacağı korkusunu uyandırdı.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır'ı öldürmesinin ardından çatışmalar hızla savaşa doğru sürüklendi.

ÜST DÜZEY KOMUTAN İÇİN ANMA PROGRAMI

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 3 Temmuz'da düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır için düzenlenen programa video-konferans aracılığıyla katıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden sınır hattındaki çatışmalara değinen Nasrallah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÇATIŞMALARI DURDURACAK O ŞART!

Nasrallah açıklamasında, "(Gazze'de) Ateşkes konusunda anlaşmaya varılırsa (İsrail ve Hamas), cephemizde de tartışmasız çatışmalar duracaktır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Gazze'de sağlanacak olası ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırmaya devam etmesi ihtimaline karşı kendilerini her türlü savunacaklarını belirten Nasrallah, "işgale tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti. Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

"SAVAŞA HAZIRIZ" AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırı yakınında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gallant, İsrail'in Hizbullah'a "her gün sert saldırılar" yaptığını dile getirdi.

Gallant, Lübnan'da Hizbullah ile bir savaş seçeneğinin dışlanmadığına işaret ederek, "Lübnan'da yapılması gereken her türlü adımı atmaya veya güçlü bir pozisyonla anlaşmaya tam hazır halde olacağız. Anlaşmayı tercih ederiz ancak şartlar bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.