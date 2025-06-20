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Savaş kapıları kapattı! Binlerce İranlı Suudi Arabistan'da mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Savaş kapıları kapattı! Binlerce İranlı Suudi Arabistan&#039;da mahsur kaldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran-İsrail arasındaki savaş, ay başında hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a giden 12 bin 500 kadar hacının ülkede mahsur kalmasına sebep oldu.

İran-İsrail arasındaki çatışmalar hac ibadeti için Suudi Arabistan'da olan İranlıları olumsuz etkiledi.

Çatışmalar nedeniyle bölgedeki sivil uçuşların askıya alınması sonucu Suudi Arabistan'a gelen 12 bin 500 kadar İranlı hacı Medine'de mahsur kaldı.

İran basını, "Doğu illerinden gelen hacılar için komşu ülkelerdeki havaalanlarının kullanılması düşünüldü, ancak bu uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

Savaşı kapıları kapattı! Binlerce İranlı Suudi Arabistan'da mahsur kaldı - 1. Resim

İranlı yetkililer, hacıların kara sınır kapıları üzerinden dönüşlerini kolaylaştırmak için Suudi Arabistan ve Irak ile koordinasyon halinde olunduğunu belirtti.

Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, İranlı hacıların tüm ihtiyaçlarının kolaylaştırıldığı, anavatanlarına ve ailelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için uygun şartlar sağlanana kadar onlara tüm hizmetlerin sunulacağı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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