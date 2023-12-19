Savaşın gidişatını değiştirebilecek hamle! Ukrayna'nın 2024 yılı planı

19 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:55

Editör: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Die Welt

Ukrayna kuvvetleri Rus askerlerine direnerek süre kazanmaya çalışıyor. Bu sırada Batılı devletlerle görüşmelerine devam eden Ukranya Cumhurbaşkanı Zelenski, savaş için maddi yardım ve silah desteği talep ediyor.

Almanya merkezli Die Welt gazetesinin haberine göre, Rus güçlerine karşı yıpratma taktiği uygulayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valerii Zaluzhnyi, 2024'te yeni bir 'karşı saldırı' planlıyor. Ukrayna'nın bu saldırıyı, ABD'nin vermeyi taahhüt ettiği silahlarla yapacağı düşünülüyor.

RUS GÜÇLERİNİ YAVAŞLATMAK İSTİYORLAR

Die Wielt'e demeç veren Alman güvenlik uzmanı ve siyaset danışmanı Nico Lange, "Ukrayna artık mevzilerini korumaya çalışmıyor. Bunun yerine, Rus güçlerini yavaşlatmak ve onlara zaiyat verdirmek istiyor." açıklamalarında bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya vermeyi taahhüt ettiği silahlar, önümüzdeki sene içinde bir saldırının gerçekleşeceğinin işaretini veriyor. Kiev yönetiminin ABD'den talep ettiği silahların ise modern hava savunma sistemleri, F-18 Hornet savaş jetleri, dronlar, Apache ve Black Hawk helikopterleri olduğu belirtiliyor.

HAVA DESTEĞİ OLMADAN TAARRUZUN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Ukrayna ordusunun geçtiğimiz haziran ayında başlattığı taarruz, 3 ayı bulan yoğun çatışmalara dönmüş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hava desteği sağlanmadan bir kara taarruzunun başarıyla sonuçlanamayacağının altını çizen Alman uzman Lange, 2024'te gerçekleşeceğini öngördüğü bu karşı taarruzun dayanak noktasını Herson Oblastı olarak tespit etti:

"Gerekli savaş uçakları, atak helikopterleri ve dronların yardımıyla ve özellikle de Herson Oblastı'nda neredeyse hiç Rus tahkimatının olmaması sebebiyle Ukrayna, birliklerin ilerlemesini yeterince destekleyebilir. Başkomutan Zaluzhnyi'nin başından beridir aklından geçirdiği bir karşı saldırı olacaktır"