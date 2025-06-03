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Savunma harcamaları hedefindeydi! Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savunma harcamaları hedefindeydi! Trump NATO Zirvesi&#039;ne katılacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO ülkelerinin savunmaya gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 5’ini ayırması gerektiğinde ısrarcı olan ABD Başkanı Trump'ın, Lahey'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.

Gümrük tarifesi artışı kararıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne katılacak. 

TRUMP LAHEY'E GİDECEK

NATO üyesi devletlerin savunma harcamalarını en az yüzde 5'e çıkarması gerektiğini savunan Trump'ın NATO Zirvesine katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Savunma harcamaları hedefindeydi! Trump NATO Zirvesi'ne katılacak - 1. Resim

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili açıklama yaptı. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lahey'de 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağını teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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