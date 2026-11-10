Ekvador'da bir şelalede su seviyesinin aniden yükselmesi paniğe neden oldu. Şiddetli akıntıya kapılan bir kadın gözden kaybolurken, onu kurtarmaya çalışan başka bir kadın çevredeki bir kişinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ekvador'un Bolívar kantonundaki Julian Şelalesi'nde su seviyesinin aniden yükselmesiyle bir kadın şiddetli akıntıya kapılarak sürüklendi.

KURTARMAK İSTERKEN KENDİSİ DE SÜRÜKLENİYORDU

Kadının akıntıya kapılmasının ardından başka bir kadın da suya doğru hamle yaptı. Ancak şiddetli akıntı nedeniyle kendisi de sürüklenme tehlikesi yaşadı.

Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, ikinci kadını son anda geri çekerek kurtardı.

Şelalede can pazarı! Kadın akıntıya kapılıp gözden kayboldu, arkadaşı daha büyük felaketi yaşadı

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, su seviyesindeki artış nedeniyle şelale çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Şelalede saniyeler içinde can pazarı! Kurtarmak isterken canından oluyordu

Akıntıya kapılan kadının akıbetine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Yerel sivil savunma yetkilileri, yağışlı dönemlerde nehir ve şelalelerde ani su yükselmeleri yaşanabileceği konusunda vatandaşları ve turistleri uyardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala