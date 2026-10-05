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Dünya

Sesini korumaya aldı! Meloni’den yapay zeka hamlesi

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Sesini korumaya aldı! Meloni’den yapay zeka hamlesi
Başlık ResmiSesini korumaya aldı! Meloni’den yapay zeka hamlesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile oluşturulan klonlanmış içeriklerin önüne geçmek amacıyla sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurdu.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile oluşturulan klonlamalara karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvurdu.

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İtalyan ANSA ajansının, EUIPO’nun internet sitesine dayandırdığı habere göre Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan klonlanmış içeriklere karşı harekete geçti.

Sesini korumaya aldı! Meloni’den yapay zeka hamlesi
Başlık ResmiSesini korumaya aldı! Meloni’den yapay zeka hamlesi

BAŞVURUSU İNCELENİYOR

Meloni, başvuru kapsamında İtalyanca “Ben Giorgia Meloni’yim.” ifadesini iki kez seslendirdiği bir dosya da sundu.

İtalya Başbakanı’nın başvurusu şu anda inceleme aşamasında bulunuyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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