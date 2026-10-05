Sesini korumaya aldı! Meloni’den yapay zeka hamlesi
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile oluşturulan klonlanmış içeriklerin önüne geçmek amacıyla sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurdu.
Kaydet
|
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile oluşturulan klonlamalara karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvurdu.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Meloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti
İtalyan ANSA ajansının, EUIPO’nun internet sitesine dayandırdığı habere göre Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan klonlanmış içeriklere karşı harekete geçti.
BAŞVURUSU İNCELENİYOR
Meloni, başvuru kapsamında İtalyanca “Ben Giorgia Meloni’yim.” ifadesini iki kez seslendirdiği bir dosya da sundu.
İtalya Başbakanı’nın başvurusu şu anda inceleme aşamasında bulunuyor.
Bizi Takip Edin