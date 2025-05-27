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Şiddetli yağışlar her yıl yüzlerce can alıyor! Pakistan’da bilanço yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl etkili olan Muson mevsiminde can kayıpları sürüyor. Çin ve Hindistan'da yaşanan feci olayların ardından Pakistan'da etkili olan fırtına ve yağışlarda bilanço yükseliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken, yaralı sayısı ise 160’ı aştı.

Asya'da her yıl yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin hayatının olumsuz etkilendiği Muson yağmurları tüm şiddetiyle sürüyor. Hindistan'da meydana gelen yıldırım fırtınası ve Çin'de yaşanan şiddetli yağışların ardından Pakistan'da da yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

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Pakistan’ın Pencap eyaletini vuran şiddetli fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, 25 Mayıs’tan bu yana devam fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının 25’e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 160’ı aştığını ifade etti.

Fırtına ve yağışlar sonucu, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini aktaran yetkililer, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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