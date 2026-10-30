İsrail’de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, ülkede değişim gerçekleştirerek “Siyonist askerlik hükûmeti” kuracaklarını açıkladı.

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İsrail halkının 7 Ekim 2023 (Netanyahu) hükûmetine güvenmediğini ifade eden Eisenkot, “Seçmenlerin iradesini hayata geçirmek için uzun bir toplantı, görüşme ve hazırlık gününü geride bırakıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist askerlik hükûmeti hazırlığı! Eisenkot, Arap partilerine kapıyı kapattı

Önlerinde uzun bir çalışma dönemi bulunduğunu aktaran Eisenkot, “İsrail’de değişim gerçekleştirmek ve Siyonist askerlik hükûmeti kurmak gibi ağır bir sorumluluğa odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı. Eisenkot, kurmayı hedefledikleri hükûmetin halkın iradesini yansıttığını savunarak “Halk, 7 Ekim hükûmetine (Netanyahu) ve askerlik hizmetinden kaçınanlara güvenmediğini gösterdi. Genel olarak askerlikten kaçınanların oluşturduğu siyasi blok ise son 20 yılın en düşük seviyesinde” dedi. Kendisine destek veren yüz binlerce İsraillinin duyduğu güvenin büyük bir sorumluluk yüklediğini anlatan Eisenkot, “İsrail’e ve Siyonizme inanan yüz binlerce kadın ve erkeğin bana duyduğu güvenin ve bunun getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“NETANYAHU’YU DEVİRELİM”

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, Netanyahu hükûmetinin devrilmesi için çalışmaya hazır olduklarını belirterek muhalefete Yahudi-Arap ortaklığına dayalı değişim çağrısında bulunmuştu. Eisenkot’un “Siyonist askerlik hükûmeti” ifadesi kullanması “Arap partileriyle iş birliği yapmayacak” olarak değerlendirildi. Oyların yüzde 99,37’sinin sayıldığı ülkede Netanyahu’nun liderliğindeki ittifak 53 sandalye, Eisenkot’un liderliğindeki ittifak 48 sandalye, Arap partileri 19 sandalye kazandı.

NETANYAHU SONUÇLARA İTİRAZ EDECEK

Likud’un ‘oylar çalındı’ yalanı karşılık bulmadı

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden siyasi partilerin 19 milletvekili çıkarması, İsrail’de rahatsızlığa yol açtı. Filistinlilerin seçimlere katılım oranının yüksek olması üzerine “seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını” iddia eden Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, usulsüzlük yapıldığını savundu. Likud, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İç Güvenlik Teşkilatına (Şin-Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce delil sunulduğunu öne sürdü. İsrail polisinin “İddialar mesnetsiz” açıklamasına rağmen Netanyahu, Arapların yaşadığı bölgedeki sandıklara itirazda bulunacağını duyurdu. Sonuçları hazmedemeyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden parti liderlerinin gözaltına alınmasını isterken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de söz konusu liderlerin sorgulanması talebinde bulundu.

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