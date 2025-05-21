Siyonist ordu çatırdıyor: İsrailli pilotlar Netanyahu’ya “pişmanız” dedi!

7 Ekim'de yaşanan olayı bahane ederek soykırım başlatan Siyonist İsrail'de bazı pilotlar, Gazze’ye yapılan son hava saldırılarının haklı olup olmadığına dair şüpheye düşmeye başladı.

Kanal 13 televizyonuna konuşan askeri analist Alon Ben David, görüştüğü pilotların, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıların gerekçesini sorgulamaya başladığını aktardı.

Ben David, pilotların kendi aralarında "Bu saldırılar gerçekten makul mü? Hangi amaca hizmet ediyor?" sorularını sormaya başladığını ve ordunun mevcut politikasına karşı içsel bir sorgulama sürecine girdiklerini ileri sürdü.

İlgili Haber Siyonist ordusu çocuk öldürmeyi hobi haline getirdi! İsrail muhalefeti Netanyahu'yu bombardımana tuttu

"PİŞMANLIK SESLERİ YÜKSELİYOR"

İddialara göre bazı pilotlar, Gazze'ye yapılan saldırılarda sivillerin hedef alınmasından duydukları pişmanlığı üst makamlara da iletti. İsrail’in “kendi seçimiyle yürüttüğü bir savaşın parçası” olduklarını ifade eden bazı askerlerin, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısıyla başlayan süreçte geldiği noktayı sorguladığı ifade edildi.

İsrail ordusu 18 Mayıs’ta Gazze’de işgali derinleştirmeyi amaçlayan yeni kara operasyonlarını başlatmış, bu durum kamuoyunda ve ordu içinde tartışmalara neden olmuştu.

ASKER VE AKADEMİSYENLERDEN ORTAK BİLDİRİ: SALDIRILAR DURDURULSUN

İsrail Hava Kuvvetlerinden emekli ve yedek statüsünde yaklaşık 1000 pilotun da aralarında bulunduğu bir grup asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için kamuoyuna açık bir bildiri yayımladı. Bu çağrıya donanma, istihbarat, askeri doktorlar, akademisyenler ve eski Mossad üyeleri de destek verdi.

Ayrıca eski Başbakan Ehud Barak ve 1525 emekli asker, esirlerin serbest bırakılması için saldırıların durdurulması yönünde çağrı yapan bildiriyi imzaladı.

NETANYAHU: BİR AVUÇ YABANİ OT

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze operasyonlarına karşı çıkan askerleri hedef aldı. Esir takası için ateşkes çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak niteleyen Netanyahu, söz konusu grubu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.

ŞİDDET DEVAM EDİYOR: ÖLÜ SAYISI 53 BİNİ AŞTI

İsrail’in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü Gazze saldırılarında şu ana kadar 53 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 121 bini aşkın kişi ise yaralandı.