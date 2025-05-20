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Siyonist ordusu çocuk öldürmeyi hobi haline getirdi! İsrail muhalefeti Netanyahu'yu bombardımana tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Siyonist ordusu çocuk öldürmeyi hobi haline getirdi! İsrail muhalefeti Netanyahu&#039;yu bombardımana tuttu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de muhalefetin önde gelen ismi, Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, Netanyahu hükümetine çok sert sözlerle yüklendi. Golan, "Normal bir devlet sivillere savaş açmaz, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi hedeflemez" diyerek İsrail'in ahlaki çöküş içinde olduğunu ilan etti.

İsrail'de muhalefetin önde gelen isimlerinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, hükümete yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Golan, devlet televizyonu KAN’a verdiği röportajda, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini “hobi olarak çocuk öldürmeye” benzetti ve hükümeti, “intikamcı ve ahlaksız insanlarla dolu” olmakla suçladı.

Golan açıklamasında, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

İKTİDAR VE MUHALEFETTEN TEPKİ YAĞDI

Golan’ın açıklamaları İsrail siyasi arenasında büyük yankı uyandırdı. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Çocukları öldürmeyi hedeflediğimizi söylemek iftiradır. Biz Hamas’ı yok etmek ve esirlerimizi kurtarmak için savaşıyoruz" diyerek Golan’a sert bir cevap verdi.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise açıklamayı “askerlere iftira” ve “düşmana hediye” olarak nitelendirdi. Ancak kamuoyunda, Golan’ın açıklamaları savaşın ahlaki boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

İSRAİL ORDUSU KALICI İŞGALE HAZIRLANIYOR

Golan’ın sert sözlerinin ardından Gazze’deki insani tablo daha da ağırlaştı. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes, 18 Mart sabahı İsrail ordusunun yeniden başlattığı saldırılarla bozuldu. O tarihten bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 binden fazla kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda ise hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53 bin 475’e, yaralı sayısı da 121 bini aştı.

Netanyahu hükümeti, Gazze’nin tamamen işgal edilmesini içeren kalıcı işgal planını devreye soktu. Buna göre, Gazze’nin kalan yerleşim alanları yıkılacak, halk güneydeki “toplama kamplarına” sürülecek ve burada sadece "hayatta kalmalarını sağlayacak düzeyde insani yardım" verilecek.

GOLAN'IN UYARISI: İSRAİL KENDİNİ YOK EDİYOR

Golan, bu saldırı politikasının yalnızca Filistin halkına değil, İsrail’in geleceğine de büyük zarar verdiğini belirtti. "Bu hükümet sadece İsrail'in ahlaki temellerini değil, devletin meşruiyetini de sarsıyor" dedi. İsrail'in “dünya nezdinde dışlanmış bir parya devlete dönüşme riskiyle” karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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