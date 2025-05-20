AB’den İsrail’e darbe! Netanyahu'nun kabusu gerçek oldu

Avrupa Birliği, Gazze’deki sivillere yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ile olan ticari ilişkilerini askıya almayı gündemine aldı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp’ın öncülük ettiği girişim, Avrupa'da ciddi yankı uyandırırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti paniğe kapıldı.

Avrupa Birliği, Gazze’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’le ticari ilişkileri askıya alma sürecini başlatıyor.

TEL AVİV YÖNETİMİ KULİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

AB’nin 27 üye ülkesinin oybirliğiyle onaylaması gereken teklifin geçmesini engellemek için İsrail, adeta alarma geçti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, son günlerde Letonya, Almanya, Hırvatistan, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yaparak kulis çalışmaları yürüttü.

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İSRAİL İÇİN KRİTİK TİCARET UYARISI

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda. 2022 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 46,8 milyar avroya ulaştı. İsrail ithalatının %31,9'u ve ihracatının %25,6’sı AB ülkeleriyle gerçekleşiyor.

FİLİSTİN'İN SESİ AVRUPA'DA

Veldkamp’ın girişimi, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın 2. maddesine dayanıyor. Söz konusu madde, insan hakları ihlali tespit edilmesi durumunda anlaşmanın askıya alınmasına imkan tanımakta.

NETANYAHU'YU ZORA SOKACAK

Netanyahu hükümeti, Hollanda’nın başını çektiği bu süreci "siyasi motivasyonlu" olarak nitelendirip bastırmaya çalışsa da, Avrupa’da İsrail karşıtı hava giderek güçleniyor. İspanya, İrlanda ve Slovenya gibi ülkelerin açık destek verdiği öneri, kabul edilirse, Tel Aviv yönetimi için sert bir uyarı olacak.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA HAZIRIZ"

Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırarak ortak bir açıklama yayınladı.

ABD, Katar ve Mısır'ın ateşkes için attığı adımlara destek verilen açıklamada, ateşkes ve esirlerin salıverilmesinin, sivillerin çektiği acıları sona erdirmede ve uzun vadeli siyasi çözümü sağlamada en önemli adımlar olduğuna işaret edildi. Arap ülkelerinin Gazze'nin geleceği için öngördüğü plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirten İngiltere, Fransa ve Kanada, "İki devletli çözüme katkı sağlayacak Filistin devletini tanımaya ve bu konuda çalışmaya hazırız." açıklamasını yaptı.