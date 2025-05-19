Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 3 yıl önce yaşananları örnek verdi! Eurovision'dan soykırımcılar men edilsin çağrısı

3 yıl önce yaşananları örnek verdi! Eurovision'dan soykırımcılar men edilsin çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 yıl önce yaşananları örnek verdi! Eurovision&#039;dan soykırımcılar men edilsin çağrısı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya Başbakanı Sanchez, 3 yıl önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın men edildiği gibi, İsrail'in de Eurovision dahil tüm uluslararası etkinliklerden men edilmesi için çağrı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu.

Sanchez, "Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya'dan Ukrayna'yı işgal ettikten sonra uluslararası yarışmalardan çekilmesi ve örneğin Eurovision'a katılmaması istendiğinde kimsenin şok olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla İsrail'e de bu yapılmalı" dedi.

3 yıl önce yaşananları örnek verdi! Eurovision'dan soykırımcılar men edilsin çağrısı - 1. Resim

İspanya, geçtiğimiz yıl Filistin devletini tanımış ve 2023 yılında İsrail'e silah satışını durdurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs Salı 2025 Bursa'da okullar var mı?Uşak'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşuda halk diken üstünde! Depremlerin vurduğu adada OHAL ilan edildi - DünyaDepremlerin vurduğu adada OHAL ilan edildiZelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar - DünyaZelenskiy talimatı verdi! Daimi olarak görev yapacakCasusluk krizi patlak verdi: İki ülkenin diplomatları bakanlığın yolunu tuttu! - Dünyaİki ülkenin diplomatları bakanlığın yolunu tuttuTel Aviv ziyaretini iptal ederek Netanyahu'ya mesaj mı verildi? ABD-İsrail gerginliği derinleşiyor - DünyaTel Aviv ziyareti iptal! Netanyahu'ya mesaj mı?Almanya'da olaylı şampiyonluk kutlaması! 33 polis yaralandı - DünyaŞampiyonluk kutlamasında gerginlik! 33 polis yaralandıYunanistan'a girişte yeni dönem! AB vatandaşı olmayana sınır geliyor: Tarih netleşiyor... - DünyaYunanistan'a girişte yeni dönem!
Sonraki Haber Yükleniyor...