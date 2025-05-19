3 yıl önce yaşananları örnek verdi! Eurovision'dan soykırımcılar men edilsin çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2025 18:55 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 19:14 - Güncelleme:

İspanya Başbakanı Sanchez, 3 yıl önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın men edildiği gibi, İsrail'in de Eurovision dahil tüm uluslararası etkinliklerden men edilmesi için çağrı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu. İlgili Haber İspanya, yeni nesil eğitim uçağı olarak Hürjet'i seçti! F-5'lerin yerini alacak: Resmen envantere giriyor Sanchez, "Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya'dan Ukrayna'yı işgal ettikten sonra uluslararası yarışmalardan çekilmesi ve örneğin Eurovision'a katılmaması istendiğinde kimsenin şok olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla İsrail'e de bu yapılmalı" dedi. İspanya, geçtiğimiz yıl Filistin devletini tanımış ve 2023 yılında İsrail'e silah satışını durdurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak