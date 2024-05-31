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Slovakya'yı korkutan suikast! Başbakan Fico cephesinden son durum paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Slovakya&#039;yı korkutan suikast! Başbakan Fico cephesinden son durum paylaşıldı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Slovakya’da uğradığı silahlı saldırı neticesinde yaralanan Başbakan Robert Fico, tedavisi için Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı. Halkı tedirgin eden olayın ardından Fico’nun tedavi süreci hakkında güncel açıklama geldi.

Slovakya Başbakanı Robert Rico, 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıyla ölümden döndü. Ağır yaralanarak apar topar hastaneye kaldırılan Rico, tedavi altına alındı. Rusya yanlısı bir siyaset izlediği iddia edilen Rico'nun vurulması hem ailesini hem de halkını endişeye düşürdü. Rico'nun tedavi edildiği hastaneden tedavi edildiği söylendi.

Slovakya'yı korkutan suikast! Başbakan Fico cephesinden son durum paylaşıldı - 1. Resim

BAŞBAKAN FİCO EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 59 yaşındaki Başbakan Fico’nun evde bakıma alındığı duyuruldu. Hastane Direktörü Miriam Lapunikova, “Bu vesileyle disiplinli bir hasta olarak kendisine, üstün çalışmalarından dolayı mükemmel sağlık ekibimize, profesyonel yaklaşımlarından dolayı Silahlı Kuvvetlere ve gönderdikleri güçlü pozitif enerjiden dolayı tüm halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Slovak medyası, Fico’nun taburcu edildikten sonra başkent Bratislava’daki evine getirildiğini aktardı.

Slovakya'yı korkutan suikast! Başbakan Fico cephesinden son durum paylaşıldı - 2. Resim

BAŞBAKAN ROBERT FİCO'YA SİLAHLI SALDIRI

Başbakan Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ise 71 yaşındaki saldırganı olay yerinde yakalayarak gözaltına almış, cinayete teşebbüsle suçlanmıştı. Saldırgan, ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3’üncü kez başbakan seçilmişti. Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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