Meksika’nın Guanajuato kentinde sokaktaki onlarca güvercini büyük bir ağla yakalayıp otomobille uzaklaşan iki kişinin görüntüleri tepki çekti. Kuşların akıbeti belirsizliğini korurken hayvan hakları savunucuları polis soruşturması talep etti.

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Meksika'nın Guanajuato kentinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokaktaki onlarca güvercini ağ yardımıyla toplayan iki kişinin otomobillerine binip bölgeden ayrılması, hem sosyal medya kullanıcılarının hem de hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

ONLARCA KUŞU AĞ ATIP YAKALADI

Görüntülerde, bir kişinin sokaktaki güvercinlerin üzerine doğru ilerleyerek büyük bir ağla kısa sürede onlarca kuşu yakaladığı görülüyor. Yakalanan güvercinler otomobilin arka koltuğuna konulurken, direksiyondaki diğer kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaşılıyor.

Sokak ortasında akılalmaz görüntü! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: Ağ atıp onlarcasını böyle yakaladılar

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar güvercinlerin besin amacıyla, bazıları ise satış için yakalanmış olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiaları doğrulayan resmi ya da net bir bilgi paylaşılmadı.

Sokak ortasında akılalmaz görüntü! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: Ağ atıp onlarcasını böyle yakaladılar



Yakalanan güvercinlerin hangi amaçla toplandığı ve nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor. Hayvan hakları savunucuları, kuşların akıbetinin ortaya çıkarılması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için polise soruşturma çağrısında bulundu.

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