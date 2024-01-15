Somali Başbakanından Etiyopya'ya tehdit gibi uyarı: Ölülerini taşıtırız

15 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:28

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına "müdahale" etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

'ONLARA ÖLÜLERİNİ TAŞITIRIZ'

Başkent Mogadişu'da katıldığı programda açıklama yapan Barre, Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirtti.

Etiyopya'nın, Somali topraklarına müdahale etmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara da katlanması gerektiğini vurgulayan Barre, şunlar kaydetti:

"Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler. Somali toprakları şarkılarla veya tehditlerle elde edilemez."

ETİYOPYA İLE SOMALİ ANLAŞMAZLIĞI

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'de yüzlerce kişi Somaliland ile anlaşan Etiyopya'yı protesto etmişti.