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    Somali Başbakanından Etiyopya'ya tehdit gibi uyarı: Ölülerini taşıtırız

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat anlaşması bölgedeki krizi tekrar tırmandırdı. Etiyopya'nın Somali topraklarına haksız müdahale etme ihtimaline yönelik Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, "Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilirler" uyarısında bulundu.

    Somali Başbakanından Etiyopya&#039;ya tehdit gibi uyarı: Ölülerini taşıtırız
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına "müdahale" etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

    'ONLARA ÖLÜLERİNİ TAŞITIRIZ'

    Başkent Mogadişu'da katıldığı programda açıklama yapan Barre, Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirtti.

    Etiyopya'nın, Somali topraklarına müdahale etmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara da katlanması gerektiğini vurgulayan Barre, şunlar kaydetti:

    "Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler. Somali toprakları şarkılarla veya tehditlerle elde edilemez."

    ETİYOPYA İLE SOMALİ ANLAŞMAZLIĞI

    Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

    Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

    Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

    Somali'de yüzlerce kişi Somaliland ile anlaşan Etiyopya'yı protesto etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SomaliEtiyopya
    Haberler > Dünya > Somali Başbakanından Etiyopya'ya tehdit gibi uyarı: Ölülerini taşıtırız
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