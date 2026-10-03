Somali'den İsrail'e net mesaj! "Hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'daki olası faaliyetlerine ilişkin sert mesaj verdi. Mahmud, ülkelerinde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtirken, Etiyopya'nın Somali limanlarını ticari amaçlarla kullanmasına izin vermeye hazır olduklarını açıkladı.

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland bölgesine yönelik girişimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Al Jazeera Arapça televizyonuna konuşan Mahmud, Somali topraklarında İsrail varlığını kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail'in Somaliland'ın Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını öne süren Mahmud, bu girişimlerin amacının Körfez ülkeleri ve İran'a yakınlaşmak olduğunu savundu.

Mahmud, "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı ayrıca Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınması girişimlerinin başarılı olmayacağını belirterek Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu söyledi.

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ETİYOPYA'YA LİMAN MESAJI

Mahmud, Etiyopya ile ilişkilere de değindi. Somali'nin, Etiyopya'nın ticari amaçlarla denize erişmesine karşı olmadığını belirten Mahmud, Addis Ababa yönetimine ithalat ve ihracat amacıyla Somali'deki 2 veya 3 limanı kullanma imkanı sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ancak Mahmud, Etiyopya'nın bu konuda henüz resmi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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