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Somali'nin derinliklerinde Türk mührü! 20 Milyar varil petrol iddiası dünya gündeminde!

Kaynak: Dış Haberler
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Somali&#039;nin derinliklerinde Türk mührü! 20 Milyar varil petrol iddiası dünya gündeminde!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Somali topraklarının derinliklerinde ortaya çıkan 20 milyar varillik petrol rezervi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmalarının sonucunda ulaşıldığı öne sürülen rezerv, uluslararası enerji piyasalarında büyük merak uyandırdı.

Afrika Business Insider'ın haberine göre, Türkiye, Doğu Afrika'da 20 milyar varil petrol rezervine ulaştı. Haberde, Türkiye'nin bölgede işlettiği üç petrol bloğundan ikisinin ticari üretim için yeterli miktarda petrol içerdiği öne sürüldü.

SOMALİ'DE TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ARTIYOR!

Haberde, Türkiye'nin Somali ile imzaladığı petrol anlaşmasının ardından bölgede arama çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı. Somali hükümeti ile yapılan anlaşma sayesinde  Türk şirketlerinin petrol ve doğalgaz üretiminde %90 pay sahibi olacağı iddia edildi.

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Afrika basınına göre, söz konusu keşif  Türkiye'nin bölgede stratejik bir enerji üssü kurmasına zemin hazırlıyor.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye ile yapılan anlaşmayı savunarak, ülkenin kıyı bölgelerinde arama faaliyetlerinin başlatılacağını açıklamıştı.

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Eğer Afrika Business Insider'ın iddiaları doğrulanırsa, Türkiye Doğu Afrika enerji denkleminde önemli bir oyuncu haline gelecek. 20 milyar varillik rezerv, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefini güçlendirecek ve Doğu Afrika'da stratejik üstünlük sağlayacak.

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Türkiye, bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi.

Türkiye Petrolleri 4 deniz derin deniz sondaj gemisi ve 2 tane sismik gemisi ile beraber çok yoğun bir şekilde denizlerimizde aramalarına devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

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