Meksika'da yaşayan sosyal medya fenomeni Cindy Tamez ve iki yaşındaki oğlunun bir araçta ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan incelemelerde, Tamez’in 2 oğlu ve eşinin de cansız bedeni bulundu. Fenomenin ölmeden önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekerken yetkililer, fenomenin çocuklarını ve partnerini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Meksika'nın Montemorelos kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Cinthia Abigail Tamez Rivera ile 2 yaşındaki oğlu Gustavo, 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.40 sıralarında park halindeki bir aracın içinde ölü bulundu.

Yerel haber kaynağı Reforma'nın aktardığına göre, Tamez ve en küçük oğlunun cesetlerinin bulunmasının ardından ekipler, aracın bulunduğu noktanın yakınındaki bir eve gitti. Burada Tamez'in 12 yaşındaki oğlu Christian, 11 yaşındaki oğlu Bruno ve eşi Leodegario Moya'nın da cansız bedenleri bulundu.

Son paylaşımı tüyler ürperten cinsten! Önce ünlü fenomen ardından ailesi ölü bulundu

“EŞİNİ VE ÜÇ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ”

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Nuevo Leon Başsavcılığı, Tamez'in üç çocuğunu ve Moya'yı öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Dört kişinin de silahla vurulduğu belirtildi.

Olay yerinde bir ateşli silah bulunurken, güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Ancak ölümlerin tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Tamez'in Moya ile ilişkisine dair de kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgi bulunuyor.

Son paylaşımı tüyler ürperten cinsten! Önce ünlü fenomen ardından ailesi ölü bulundu

O PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

71 bin takipçisi bulunan Tamez, TikTok'ta ağırlıklı olarak moda içerikleri ve Meksika'daki günlük hayatından görüntüler paylaşıyordu. Fenomenin olaydan bir gün önce yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. 29 Eylül'deki videoda bir aracın gösterge panelini çeken kadın, görseli şu açıklamayla paylaştı:

"Herkes benim kötü tarafımı bilmiyor. Komşumun evini yakmak için kendi evimi bile yakabilirim, hatta bunun sonucunda ben de mahvolacağımı bilsem bile.”

Yetkililer, son paylaşımın olayla bağlantılı olup olmadığını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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