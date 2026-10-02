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Dünya

Sosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti

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Güney Kore’nin Busan kentinde alkollü bir şahsı etkisiz hale getirmeye çalışan polisin arbede sırasında başındaki peruk düştü. Durumu fark eden bir vatandaş polisin imdadına yetişirken, o anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

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Güney Kore’nin Busan kentinde yaşanan ilginç olay, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Busan’da sokakta taşkınlık çıkardığı belirtilen bir kişiye polis ekipleri müdahale etti. Üç polis memuru, şüpheliyi yere yatırarak kontrol altına almaya çalışırken yaşanan arbede sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Sosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti
Başlık ResmiSosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti

ANİDEN BAŞINDAN FIRLADI

Müdahale sırasında polislerden birinin peruğu aniden başından fırlayarak yere düştü. Durumu bozuntuya vermeden şüpheliyi zapt etmeye çalışan memura beklenmedik bir destek geldi.

Sosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti
Başlık ResmiSosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti

İMDADINA VATANDAŞ YETİŞTİ

Memur, şüpheliyi kontrol altında tutmaya devam ederken çevredeki bir vatandaş, sakin hareketlerle yerdeki peruğu alarak polisin başına geri yerleştirdi. Memur da bir yandan şüpheliyi tutmaya devam ederken bir yandan peruğunu düzeltip görevini sürdürdü.

Sosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti
Başlık ResmiSosyal medyayı güldüren bir garip olay! Alkollü şüpheliyle boğuşurken başından fırladı: İmdadına vatandaş yetişti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan samimi görüntüler, kısa sürede hızla yayılarak sosyal medyada viral oldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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