Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Soykırımcı İsrail yardım sırasında yine katliam yaptı!

Soykırımcı İsrail yardım sırasında yine katliam yaptı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Soykırımcı İsrail yardım sırasında yine katliam yaptı!
İsrail, Gazze, Katliam, Soykırım, Çocuklar, Sivil, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, ABD yönetiminin desteğini alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdürüyor. Siyonist ordusu, yeniden temiz su almak için kuyrukta bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan su dağıtım noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6’sı çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail yardım sırasında yine katliam yaptı! - 1. Resim

SU KUYRUĞUNDA BEKLEYEN SİVİLLER HEDEF ALINDI

Gazze’de halk, altyapı ve su şebekelerine yönelik saldırılar nedeniyle temiz suya ulaşmakta güçlük çekiyor.

Su kuyularını çalıştırmak için gerekli yakıtın girişine izin verilmemesi nedeniyle halk, su dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki su dağıtım noktasına yapılan hava saldırısında, temiz su almak için bekleyen siviller hedef oldu. 6’sı çocuk toplam 10 Filistinli hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar El-Awda Hastanesi’ne sevk edildi.

Gazze Sivil Savunma ekipleri, sabah saatlerinden bu yana toplam 27 Filistinlinin öldüğünü, bu kişilerden 18’inin Nuseyrat’ta hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

"Gaza gelme, satış yapma" diyerek uyardı! İslam Memiş'ten altın, gümüş, bitcoin, döviz tavsiyesiSosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti - DünyaLibya’dan Türkiye imzalı BM’de tarihi ayar!ABD’de ölümcül akciğer vebası geri döndü! Yıllar sonra ilk ölüm - DünyaÜlkede ölümcül akciğer vebası geri döndü!İtalya’da Eylem Tok vakası! Ünlü CEO’nun karısı genç kızı öldürüp kaçtı - Dünyaİtalya’da Eylem Tok vakası!İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yaralandığı saldırı ortaya çıktı! Toplantıda vurmuşlar - Dünyaİran Cumhurbaşkanı’nın yaralandığı saldırı ortaya çıktı!ABD’de ünlü fabrikada silahlı saldırı: Barikat kuruldu, çalışanlar tahliye edildi - DünyaABD’de ünlü fabrikaya baskın! Silahlı adam ele geçirdiABD'den yeni göçmenlik kararı: Sadece 6 saatleri var! - DünyaABD'den yeni göçmenlik kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...