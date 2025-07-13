Soykırımcı İsrail yardım sırasında yine katliam yaptı!

İsrail, ABD yönetiminin desteğini alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdürüyor. Siyonist ordusu, yeniden temiz su almak için kuyrukta bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan su dağıtım noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6’sı çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

SU KUYRUĞUNDA BEKLEYEN SİVİLLER HEDEF ALINDI

Gazze’de halk, altyapı ve su şebekelerine yönelik saldırılar nedeniyle temiz suya ulaşmakta güçlük çekiyor.

Su kuyularını çalıştırmak için gerekli yakıtın girişine izin verilmemesi nedeniyle halk, su dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki su dağıtım noktasına yapılan hava saldırısında, temiz su almak için bekleyen siviller hedef oldu. 6’sı çocuk toplam 10 Filistinli hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar El-Awda Hastanesi’ne sevk edildi.

Gazze Sivil Savunma ekipleri, sabah saatlerinden bu yana toplam 27 Filistinlinin öldüğünü, bu kişilerden 18’inin Nuseyrat’ta hayatını kaybettiğini açıkladı.