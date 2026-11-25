ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX’in uzayda veri merkezleri kurmak amacıyla 1 milyona kadar uydu fırlatma talebini onayladı. Yapay zeka hesaplamalarına yönelik dev projenin, veri işleme kapasitesini Dünya yörüngesine taşıması hedefleniyor.

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ABD, yapay zeka alanındaki teknolojik yarışta dikkat çeken bir adım daha attı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in uzayda veri merkezleri oluşturmak için 1 milyona kadar uydu fırlatmasına izin verdi.

FCC'den yapılan açıklamada, ABD tarihinde ilk kez uzayda veri merkezi kümesi kurulması için yetki verildiği bildirildi. SpaceX'in, büyük miktarda veriyi işleyebilecek yörüngesel hesaplama modüllerini uzaya yerleştireceği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin yapay zeka hesaplamalarına yönelik hızla artan talebi karşılamak amacıyla "Starmind" adı verilen 1 milyona kadar uydudan oluşan bir küme kuracağı belirtildi. Sistemin, FCC’nin yörünge enkazına ilişkin kurallarına uygun şekilde faaliyet göstereceği ifade edildi.

Uydu ağı genelinde yedekleme, acil durum telemetrisi, takip ve komuta işlemleri için radyo frekansı bağlantılarından yararlanılacağı, uydular arasındaki optik bağlantıların da bu iletişim altyapısını destekleyeceği aktarıldı.

FCC BAŞKANI CARR’DAN AÇIKLAMA

FCC Başkanı Brendan Carr, kararın ABD'nin yapay zeka teknolojisindeki liderliğini güçlendirme çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Carr, SpaceX'e verilen iznin bilgi işlem altyapısı açısından yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

Carr, SpaceX ve yörüngesel veri merkezleri üzerinde çalışan diğer şirketlerin bilgi işlem kapasitesini Dünya dışına taşıyarak uzay ve ileri teknoloji alanındaki gücü birleştirdiğini kaydetti.

FCC, diğer yörüngesel veri merkezi başvurularını da incelemeye devam ettiğini ve olağan prosedürler kapsamında kararları hızlı şekilde sonuçlandırmayı planladığını bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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