Star Wars'tan kalan efsanevi parça servet değerinde! Alıcısı milyonlar ödedi

Star Wars serisinin unutulmaz karakteri Darth Vader'ın "Ben senin babanım" sahnesinde kullandığı ışın kılıcı, ABD'de düzenlenen açık artırmada 4,87 milyon dolara satıldı.

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Sinema tarihinin en ünlü serilerinden Star Wars'a ait eşyalar, ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen açık artırmada milyonlarca dolara alıcı buldu.

Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilen müzayedede, Darth Vader'ın 1980 yapımı "Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator" filminde kullandığı ışın kılıcı 4,87 milyon doları aşan fiyatla satılarak rekor kırdı.

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"BEN SENİN BABANIM" SAHNESİNDE KULLANILMIŞTI

Darth Vader'ın Luke Skywalker'a gerçek kimliğini açıkladığı ünlü sahnede kullanılan kılıç, oyuncu David Prowse ve dövüş dublörü Bob Anderson tarafından çekimler sırasında kullanıldı.

Aynı kılıç, 1983 yapımı "Jedi'ın Dönüşü" filminde Darth Vader ile Luke Skywalker'ın İmparator Palpatine'in taht odasındaki mücadelesinde de yer aldı.

Müzayede kataloğunda, kılıcın üzerinde çekimlerden kalan çizikler, çatlaklar ve kırık parçalar bulunuyor.

ÖNCEKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Darth Vader'ın ışın kılıcı, temmuz ayında 3,75 milyon dolara satılan Luke Skywalker'ın kılıcına ait rekoru geride bıraktı.

Yaklaşık 200 Star Wars hatırasının satışa çıkarıldığı müzayedede, Boba Fett'in tüfeği 375 bin dolara, Prenses Leia karakterini canlandıran Carrie Fisher'a ait Snowspeeder modeli ise 200 bin dolara alıcı buldu.

Darth Maul ve Anakin Skywalker karakterlerinin kullandığı ışın kılıçları da 162 bin 500'er dolara satıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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