Peru'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem sırasında canlı yayında olan spiker Carla Harada, stüdyonun beşik gibi sallanmasına rağmen haber sunmayı sürdürdü. Sarsıntı boyunca sakinliğini koruyarak halka panik yapmamaları çağrısında bulunan spikerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Özetle Kaydet a- | +A

Peru'nun Junin bölgesinde cuma günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntıya başkent Lima'daki stüdyoda canlı yayın sırasında yakalanan Exitosa Noticias spikeri Carla Harada'nın soğukkanlı tavrı ise dikkat çekti. Stüdyo şiddetli şekilde sallanırken Harada, paniğe kapılmadan haber sunmaya devam etti.

STÜDYO BEŞİK GİBİ SALLANIRKEN O HABER SUNDU

Deprem sırasında sakin ses tonunu koruyan Harada, yayını kesmeden izleyicilere sakin olmaları çağrısında bulundu. Stüdyonun adeta beşik gibi sallandığı anlarda haber sunmayı sürdüren spikerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Stüdyo beşik gibi sallanırken spiker yerinden kıpırdamadı! Sosyal medya onu konuşuyor

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kullanıcıların bir bölümü Harada'nın soğukkanlılığını ve cesaretini takdir ederken, bazıları ise deprem sırasında yayına devam etmek yerine binayı terk etmesi gerektiğini savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, böylesine büyük bir sarsıntıda insanların televizyon izlemeyi düşünmeyeceğini belirterek spikeri eleştirdi.

Stüdyo beşik gibi sallanırken spiker yerinden kıpırdamadı! Sosyal medya onu konuşuyor

Peru'nun And Dağları'ndaki Junin bölgesinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralanmış, pek çok konutta hasar oluşmuştu.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün yayımladığı ön rapora göre yaralanmaların 11'i Junin bölgesinde, diğerleri ise Huanuco, Pasco ve Lima bölgeleri ile başkent Lima Metropoliten alanında meydana gelmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala