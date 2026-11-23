Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hükümetin gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde emeklilere vereceği 400 euroluk ikramiyeyi duyurmak amacıyla TikTok videosu çekti. Videoda gençlere, 17 yaş sınırı bulunan GTA 6 oyununu Noel hediyesi olarak istemelerini öneren Miçotakis eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in emeklilere yönelik ikramiye duyurusu için hazırladığı sosyal medya videosu ülkede tartışmaların odağına yerleşti.

TikTok hesabından gençlere seslenen Miçotakis, Noel hediyesi olarak anneanne ve dedelerinden Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununu isteyip istemeyeceklerini sordu. Miçotakis’in şiddet ve suç içerikli GTA 6’nın tanıtımını yaparak çocukları bu içeriğe yönlendirmesi büyük tepki çekti.

Torunlarına hayır diyemezler dedi, Yunanistan karıştı! GTA 6 paylaşımı yapan Miçotakisi yerden yere vurdular

“HANGİNİZ HEDİYE OLARAK GTA 6 İSTEYECEKSİNİZ?”

Cuma günü yayımladığı videoda, "Hanginiz dedenizden ve ninenizden Noel hediyesi olarak Grand Theft Auto VI isteyeceksiniz?" diye soran Miçotakis, "Hepimiz biliyoruz ki dedeler ve nineler torunlarına nadiren hayır derler" ifadelerini kullandı.

Torunlarına hayır diyemezler dedi, Yunanistan karıştı! GTA 6 paylaşımı yapan Miçotakisi yerden yere vurdular

Paylaşımın asıl amacının hükümetin gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde emeklilere vereceği 400 euroluk ikramiyeyi duyurmak olduğu belirtilirken, oyunun yaş sınırı nedeniyle Miçotakis eleştiri oklarının hedefi oldu.

“TRAJİK BİR HATA”

Ana muhalefetteki sosyalist PASOK Partisi, Miçotakis'in sırf gündeme ayak uydurmak için çocuklara yasak olan bir video oyununun tanıtımını yaptığını savundu. Sol görüşlü Efsyn gazetesi paylaşımı 'gaf' olarak nitelendirirken, muhafazakar Dimokratia gazetesi ise yaşananları 'trajik' bir hata olarak değerlendirdi.

Torunlarına hayır diyemezler dedi, Yunanistan karıştı! GTA 6 paylaşımı yapan Miçotakisi yerden yere vurdular

ÇİPRAS: ÖLÇÜYÜ KAÇIRIYOR

Tartışmaya eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da katıldı. X hesabından açıklama yapan Çipras, Miçotakis'in daha önce yanlışlıkla "Benim için önemli olan işin özü değil, iletişimdir" dediğini hatırlatarak, "Eski bir atasözünün de söylediği gibi, dil sürçmesi gerçeği ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya çalışırken çocuklara uygun olmayan bir oyunun reklamını yapmasını eleştiren Çipras, büyükanne ve büyükbabaların yetersiz emekli maaşlarının dörtte birini bu oyuna harcamaya yönlendirildiğini savundu. Çipras, Başbakan'ın zaman zaman ölçüyü kaçırdığını ve gerçeklik duygusunu yitirdiğini öne sürdü.

Torunlarına hayır diyemezler dedi, Yunanistan karıştı! GTA 6 paylaşımı yapan Miçotakisi yerden yere vurdular

Öte yandan GTA 6, oyuncuların araç çalıp soygunlar gerçekleştirdiği ve suç çeteleri için görevler üstlendiği bir aksiyon oyunu olarak biliniyor. Şiddet, kanlı sahneler, cinsel içerik, küfür ve uyuşturucu-alkol kullanımı gibi unsurlar barındıran oyun, 17 yaş ve üzeri oyuncular için uygun görülüyor.

Seride 13 yıllık aranın ardından piyasaya çıkan GTA 6, yayıncısı Rockstar Games'e göre ilk gününde 3,79 milyar dolarlık perakende satış geliri elde ederek büyük başarı yakaladı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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