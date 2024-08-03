Heniyye suikastinin ardından yeni lider belirleniyor! Hamas'tan resmi açıklama geldi

Hamas, Heniyye'nin suikastle öldürülmesinin ardından yeni liderini belirlemek için harekete geçti. Hamas tarafından açılan resmi açıklamada, yeni lider belirlemek için kapsamlı bir istişare çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle birlikte Orta Doğu'da ipler kopma noktasına geldi. ABD, İran'ın olası İsrail saldırısına karşı Hürmüz Boğazı'na askeri gemilerini konuşlandırdı.

Öte yandan Hamas, eski liderleri Haniyye'nin hayatını kaybetmesinin ardından yeni lider belirlemek için kapsamlı bir istişare çalışması başlattı. Bununla birlikte Hamas'ın yeni lideri olacak isimler arasında şunlar öne çıkıyor:

HALİD MEŞAL

Haniye'nin en olası halefinin Halid Meşal olduğu belirtiliyor. Hamas'ın kurucularından biri olan Halid Meşal, 1956'da Batı Şeria'da doğdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun doğrudan talimatıyla MOSSAD, 1997 yılında o esnada Ürdün’de bulunan Meşal'e bir zehirle suikast girişiminde bulundu. Ürdünlü yetkililer iki MOSSAD ajanını yakaladı, görüşmeler sonrasında İsrailli ajanlar Meşal'e ölümüne saatler kala panzehiri verdi ve Meşal kurtuldu.

Hamas, 2017'de İsmail Haniye'yi Meşal'in yerine siyasi büro başkanı olarak seçmiş ve Meşal ise grubun yurt dışındaki siyasi bürosunun başına geçmişti.

YAHYA SİNVAR

Öne çıkan isimlerden bir diğeri ise 1962 doğumlu Yahya Sinvar oldu. Hamas Güvenlik Teşkilatı Kurucusu Sinvar, üç kez tutuklandı. Ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı. O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti.

Sertlik yanlısı Yahya Sinvar, 2017 yılından beri Gazze’de siyasi lider ve bu görevi Haniye’den devralmıştı. ABD 2015 yılında kendisini uluslararası teröristler kara listesine dahil etti.

MAHMUD ZAHAR

Hamas’ın önde gelen liderlerden biri olan Mahmud Zahar da bu görev için ismi geçenler arasında... Hamas'ın 2006’da Filistin genel seçimlerini kazanmasıyla birlikte Zahar, Başbakan İsmail Haniye’nin yeni kurulan hükümetinde Dışişleri Bakanlığı’na getirildi.

İsrail, 2003 yılında Zahar’a suikast girişiminde bulundu ve Gazze’deki evi bombalandı. Saldırıda hafif yaralandı ama büyük oğlu hayatını kaybetti. El Kassam Tugayları üyesi olan ikinci oğlu ise 2008 yılında Gazze’de İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.

MUHAMMED DEİF

Hamas'ın askeri kolu olan El Kassam Tugayları'nı yöneten Muhammed Deif'in de liderlik için adı geçiyordu. Ancak İsrail, Deif'in geçen ay Gazze’deki hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Aksa Tufanı Operasyonu’nu düzenleyen Deif, Filistinliler tarafından ‘üst akıl’, İsrailliler tarafından ise ‘dokuz canlı kedi’ olarak biliniyordu.

Deif'in daha önce de hayatına yönelik ciddi suikast girişimleri olmuştu. 2002 yılında düzenlenen bir saldırıda Deif hayatta kaldı ama gözlerinden birini kaybetti. İsrail, 2014’te Deif'i hedef aldığı saldırıda amacına ulaşamadı ama eşini ve iki çocuğunu öldürdü. Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Zahir Jabbarin de liderlik listesinde.

SUİKASTİN DETAYLARI AÇIKLANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.