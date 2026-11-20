ABD, Çin ve Rusya liderlerinin 1,5 saatlik görüşmesinin ardından ‘barış bildirisi’ yayımlandı. Liderler, nükleer silahların azaltılması ve yayılmasının sınırlandırılması konusunda uzlaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in merakla beklenen üçlü görüşmesi Çin’in Şıncın kentinde yapıldı.

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Yaklaşık 1,5 saat süren zirveyi “bir dönüm noktası” olarak nitelendiren Çin lideri Şi, “Bugünkü görüşmenin ana konusu, dünya barışının korunması ve büyük devletler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın teşvik edilmesidir. Gezegenimiz 10 binden fazla savaş yaşadı ve bunların en büyük ikisi insanlığa eşi görülmemiş, ağır acılar getirdi. Bugün hâlâ dünyada 60’tan fazla bölgesel çatışma sürmektedir. Tarih bize şunu öğretmektedir: Büyük devletler arasındaki iyi ilişkiler, dünyayı güvenli kılar, aralarındaki çatışma ise dünyayı kaosa sürükler” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

PUTİN: GÖREV OMUZLARIMIZDA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise toplantıda temsil edilen üç devleti yalnızca II. Dünya Savaşı’nın galip ülkeleri statüsünün değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik ortak sorumluluklarının birleştirdiğini vurguladı. Putin, “Birleşmiş Milletler’in kuruluşunda yer aldık. BM Şartı ve bu evrensel örgütün oluşumuyla birlikte şekillenen uluslararası hukuk sistemini koruma ve güçlendirme görevi bizim omuzlarımızdadır. Ülkelerimizin Ukrayna’daki çatışma da dâhil olmak üzere bölgesel çatışmaların çözümü konusunda birçok ortak çıkarı bulunuyor” dedi.

Putin, zirvenin ardından yaptığı açıklamada ise “Yalta’da kimse dünyayı bölüştürmedi. Sadece II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan gerçekleri resmîleştirdi” dedi. Ukrayna’daki savaşı işaret eden Putin, “Bugünkü çatışmalara gelince sahadaki gerçekler kabul edilmek zorunda” yorumunda bulundu. Putin, Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne bu hafta gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin “Karşılığımız çok daha acı verici olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ardından Air Force One uçağıyla Çin’den ayrıldı.

TRUMP: TARİH YAZIYORUZ

Üç lider olarak konuşacakları pek çok konunun olduğunu ifade eden ABD Başkanı Trump, “Dünyanın en büyük üç ülkesinin başkanları olarak yalnızca kendi halklarımızı değil, bütün gezegeni etkileyen meselelerde açık, saygılı ve yapıcı bir diyaloğu sürdürmek gibi özel bir sorumluluğumuz bulunuyor. Geçmişteki liderler anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle konuşmaktan çoğu zaman kaçındı. Biz ise tam aksini düşünüyoruz ve bundan eminiz. Meseleleri konuşmayı reddeden o eski anlayışla hiçbir problem çözülmedi, temas ve diyalog fırsatlarını geri çevirerek de hiçbir barış sağlanmadı. Biz birlikte farklı bir yol seçiyoruz. Bence daha pek çok açıdan gerçekten tarih yazıyoruz” dedi.

ABD, Rusya ve Çin’in dünyanın en büyük nükleer güçleri olduğunu belirten Trump, “Dünyanın açık ara en büyük üç nükleer gücü olan ABD, Rusya ve Çin, dünyadaki nükleer silahların sayısının nasıl azaltılabileceğini ve bu silahların kullanılma riskinin nasıl düşürülebileceğini görüşmek için benzersiz bir konumda bulunuyor. Şunu da belirtmeliyim ki, nükleer silahların azaltılması açıkçası oldukça zor bir iştir çünkü bir defa nükleer silahlara sahip olduğunuzda, onu bırakmak zordur” dedi.

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ORTAK AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Tarihî zirvenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, “Üç devlet başkanı, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yapılmaması gerektiğini bir defa daha vurgulamıştır. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürütecektir” denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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