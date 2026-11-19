ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda henüz karar vermediğini belirterek yılbaşından sonrasını işaret etti. Açıklama, Netanyahu yönetiminin Washington’a yeniden saldırı baskısı yaptığı bir dönemde geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimali konusunda bekle-gör yaklaşımını sürdürüyor.

Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi’nden dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini değerlendirdi.

BU KEZ DE YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Trump, "İran konusunda aceleyle bir karar almıyorum. Yıl başından sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Washington yönetimine baskı yaptığı bir dönemde geldi.

Trump Acelem yok dedi, İrana saldırı için yılbaşını işaret etti

Axios’un haberinde, Trump’ın tutumunu her an değiştirebileceği ve muhtemel bir askeri operasyon öncesinde gerçek niyetini kamuoyuna açıklamayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Trump’ın İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlayan saldırılardan önce de "henüz karar vermediğini" söylediği, ancak aslında saldırı emrini çoktan vermiş olduğu hatırlatıldı.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAZIRLIK VAR

Öte yandan NYT'ye konuşan ABD'li kaynaklar, ABD ordusunun son haftalarda bölgede donanma gemileri, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarından oluşan geniş bir güç oluşturduğunu, Trump onay verirse İran'ın İHA ve füze envanterine, enerji tesislerine, Devrim Muhafızları komuta noktalarına ve karargahlarına yönelik kısa süreli ve yoğun bir saldırı kampanyası yürütülebileceğini öne sürdü.

Trump Acelem yok dedi, İrana saldırı için yılbaşını işaret etti

Ayrıca, ABD'li kaynaklar, İsrail'e yakın zamanda ek bir Patriot hava savunma bataryası teslim edildiğini belirtti.

Öte yandan, kaynaklar, İsrail'in planlarının İran'ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırıların yanı sıra sanayi ile sivillerin elektriğini kesebilecek geniş çaplı enerji altyapısı saldırılarını da kapsadığını ancak Trump'ın henüz buna onay vermediğini aktardı.

İRAN OLASI SALDIRILARA HAZIRLIKLI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi ise, ABD'nin muhtemel kara saldırısına karşı hazırlıklarının hava ve deniz savunmasına kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu belirterek, "Kara alanında mücadeleye hazırlığımız, hava ve deniz alanlarındaki hazırlığımızdan çok daha fazla." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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