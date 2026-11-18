İran Şahı’nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile çevrim içi toplantıda buluştu. İran yönetiminin devrilmesini isteyen Pehlevi, İsrail’in de destek verdiği etkinlikte Tahran yönetimine karşı uluslararası mücadele çağrısı yaptı.

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İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile çevrim içi bir etkinlikte bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasında, İran'a karşı düzenledikleri saldırılarla halkı değil, Tahran yönetimini hedef aldıklarını iddia etti.

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Herzog, İran'ın "dünya genelindeki faaliyetleriyle kararlılıkla mücadele etmek" amacıyla uluslararası bir koalisyon kurulmasını istedi.

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Mevcut İran yönetiminin ayakta kalmasına izin verilmemesi çağrısında bulunan Pehlevi ise "Varoluşsal bir tehditle başa çıkmanın tek yolu onu ortadan kaldırmaktır" ifadesini kullandı.

Pehlevi ayrıca, İsrail'i "esaret altında tutulmuş ve sürgüne gönderilmiş bir halkın evine dönerek yalnızca kendi halkına değil, tüm dünyaya hizmet eden büyük bir ulus" olduğunu iddia etti.

Ocak 2026'da İsrail basınına konuşan Pehlevi, İran yönetimi ve Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı uluslararası yardım talep etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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