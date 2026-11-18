İsrail'de muhalefet blokunun ortak adayı Matan Kahana, Meclis Başkanlığı seçiminde Netanyahu liderliğindeki koalisyonun adayı Ofir Katz'ı geride bıraktı. 66 oy alan Kahana'nın seçilmesinde Arap partilerinin desteği belirleyici oldu.

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İsrail'de siyasi dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Muhalefet blokunun ortak adayı Matan Kahana, Meclis Başkanlığı seçiminde Netanyahu liderliğindeki koalisyonun desteklediği Ofir Katz'ı geride bırakarak göreve seçildi. Arap partilerinin de destek verdiği Kahana, 66 milletvekilinin oyunu aldı.

İsrail Meclisi'nde 67 milletvekilinin talebi üzerine başkanlık seçimi için oturum düzenlendi. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana ile Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz yarıştı.

Oylamada 120 milletvekilinden 66'sı Kahana'ya, 52'si Katz'a oy verdi. İki milletvekili ise oy kullanmadı. Böylece muhalefetin ortak adayı Kahana, Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

ARAP PARTİLERİNİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLDU

Seçim sonucunda Arap partilerinin tutumu da etkili oldu. İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde 19 sandalye kazanarak kritik bir konuma gelen Arap partileri, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Kahana'ya destek verdi.

Netanyahu liderliğindeki koalisyonun adayı Ofir Katz ise oylama öncesinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine kendisine oy vermemeleri çağrısında bulundu. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim" ifadelerini kullandı.

Ortak Liste ve Raam Partisi ise oylama öncesinde muhalefetin adayı Kahana'yı destekleyeceklerini duyurmuştu.

MUHALEFETTEN NETANYAHU HÜKÜMETİNE YENİ HAMLE

Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından muhalefetin Netanyahu hükümetine yönelik yeni adımlar atması bekleniyor.

Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun, hükümet döneminde kabul edilen tartışmalı yargı reformu ve diğer yasal düzenlemelerin iptal edilmesini öngören yasa tasarılarını sunmaya başlaması planlanıyor.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI DİKKAT ÇEKİYOR

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloku 120 sandalyeli Meclis'te 53 sandalye elde etti. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 milletvekiliyle Meclis'e girdi.

Hükümet kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin toplam 67 sandalyeye sahip olması, Meclis'teki yasa yapım süreçlerinde muhalefete önemli bir hareket alanı sağlıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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