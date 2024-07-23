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Sürekli başı ağrıyordu, sebebi belli oldu! Genç kızın kafasından çıkanlar şoke etti

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Sürekli başı ağrıyordu, sebebi belli oldu! Genç kızın kafasından çıkanlar şoke etti
Hindistan, Sağlık, Haber

Dünya Haberleri

Şaşkına çeviren olay Hindistan'da yaşandı. 19 yaşındaki genç kız hiç geçmeyen baş ağrıları yüzünden hastane kaldırıldı. Beyin emarı çekilen kızın kafasında 77 tane iğne olduğu görüldü. Olayın aslı da sebebi kadar ilginç oldu...

Akıl almaz olay Hindistan'ın doğusunda yer alan  Odisha eyaletinde yaşandı. 19 yaşındaki  genç kız, perşembe günü şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Bhima Bhoi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan taramada, kafasına gömülü çok sayıda iğne olduğu ortaya çıktı.

İlk başta yedi iğnenin çıkarılmasına rağmen durumunda iyileşme olmadı ve bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen iki ameliyat sırasında 70 iğne daha çıkarıldı.

Ameliyat sabah 2 civarında başladı ve bir buçuk saat sürdü. İğnelerin hiçbirinin kemiklere saplanmadığı belirtilirken yumuşak doku kanamalarına neden olduğu aktarıldı.

BÜYÜDEN KURTULMAK İÇİN YAPMIŞ

Kadının kafasına iğnelerin neden batırıldığının henüz netlik kazanmazken, "büyüden kurtarmak için tedavi" amacıyla kafasına düzinelerce iğne batırıldığı aktarıldı.

Öte yandan işlemi gerçekleştirdiği iddia edilen adam polis tarafından tutuklandı.

(The New Indian Express)

Düzenleyen:  - Dünya
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