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Suriye’de ateşkese darbe! Milisler güvenlik konvoyu geri çevirdi, bölge yeniden alev alev

Kaynak: Dış Haberler
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Suriye’de ateşkese darbe! Milisler güvenlik konvoyu geri çevirdi, bölge yeniden alev alev
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde sağlanan geçici ateşkes, El-Hecri milislerinin iç güvenlik konvoyunun şehre girişini engellemesiyle fiilen çöktü. Sabah saatlerinde Süveyda’ya ulaşan güvenlik güçlerinin önü silahlı milislerce kesildi, konvoy Dera iline geri çekilmek zorunda kaldı. Bu hamle, bölgede tansiyonu bir kez daha tırmandırdı.

Suriye’nin Süveyda kentinde, El-Hecri milislerinin iç güvenlik konvoyunun şehre girmesine izin vermemesi üzerine, aşiret güçleri ile El-Hecri milisleri arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

SURİYE VE İSRAİL TÜRKİYE'NİN DE KABUL ETTİĞİ ATEŞKESTE ANLAŞTI

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail’in, Türkiye, Ürdün ve komşularının da onayladığı ateşkeste anlaşmaya vardığını açıkladı. Barrack, tüm etnik grupların, silahlarını bırakıp yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmeye çağrıldığını söyledi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde, Bedevi aşiret güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 321 kişi hayatını kaybetti, 436’dan fazla kişi yaralandı.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

İlin batı ve kuzey kesimlerinde süren çatışmalar Pazar günü sınırlı biçimde başladı, ardından Suriye rejim güçlerinin müdahalesiyle şiddetlendi. Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker hayatını kaybetti.

GENEL GÜVENLİK KONVOYUNUN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Bu sabah Süveyda ilinin idari sınırlarına ulaşan Genel Güvenlik konvoyu, Hicri milislerinin anlaşma maddelerini reddetmesi ve girişinin engellenmesi nedeniyle bölgeden çekilerek Dera iline yönlendirildi.

İSRAİL SALDIRILARINI ARTIRDI

İsrail, Dürzi topluluklarını koruma gerekçesiyle bölgedeki hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Çarşamba günü Şam’daki Genelkurmay karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da aralarında olduğu dört vilayet hedef alındı.

Kaynak: Dış Haberler

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