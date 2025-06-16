Suriye'de siyasi dönüşüm! Yeni meclis için geri sayım başladı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, yeni Halk Meclisi seçimlerini düzenlemek üzere 11 üyeli Yüksek Seçim Komitesi'ni kurdu. Seçimlerin iki aşamalı olacağı ve sandalyelerin üçte ikisinin halk oyuyla belirleneceği açıklandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ülkenin geçiş sürecini yönlendiren Anayasal Bildiri çerçevesinde önemli bir adım attı.

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14 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Halk Meclisi seçimlerinden sorumlu olacak Yüksek Seçim Komitesi kuruldu.

YASAMA OTORİTESİNİN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYACAK

11 üyeden oluşan bu komite, ülkenin yeni yasama otoritesinin oluşturulmasında merkezi rol oynayacak.

The New Arab'ın haberine göre, komite, seçim sürecini denetlemekle görevli olacak ve yasama ile yürütme yetkilerine sahip geçici bir meclisin hayata geçirilmesini öngören Anayasal Bildiri’nin 24. maddesini uygulamaya koyacak.

Komiteye, hukukçu ve eski parlamento işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Muhammed Taha el-Ahmad başkanlık ediyor. El-Ahmad, seçimlerin iki aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

İl düzeyindeki alt komiteler, her sandalye için 30 ila 50 hukuk uzmanından oluşan seçim kurulları oluşturacak. Bu kurullar, 150 sandalyeli yeni Halk Meclisi üyelerini aday gösterip seçecek. Sandalyelerin üçte ikisi seçimle, üçte biri ise doğrudan devlet başkanı tarafından atanacak.

2010 nüfus sayımına göre sandalye dağılımı şu şekilde olacak:

Halep: 20 sandalye

Şam: 11 sandalye

Şam kırsalı: 10 sandalye

Humus: 9

Hama: 8

İdlib: 7

Deyrizor ve Haseke: 6'şar

Rakka: 3

Kuneytra: 2

El-Ahmad, adaylık koşullarının henüz taslak aşamasında olan geçici seçim yasasına göre belirleneceğini açıkladı. Sosyal medyada dolaşan adaylık haberlerinin resmiyet taşımadığını ve başvuru sürecinin henüz başlamadığını vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİLER: ÖNEMLİ BİR ADIM

Komitenin kurulması, siyasi gözlemciler ve uluslararası aktörler arasında karışık tepkiler uyandırdı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bu gelişmeyi Anayasal Bildiri ile uyumlu "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Pedersen, ayrıca kadınların etkin katılımının sağlanması ve şeffaflık çağrısında bulundu. Bu açıklama, kendisinin Mayıs ayında Şam’daki yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Pedersen, bu gelişmeyi, daha önce kurulan Geçiş Adaleti Komisyonu ve Kayıp Kişiler Yüksek Komisyonu ardından mantıklı bir ilerleme olarak nitelendirdi.