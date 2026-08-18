Suriye'de tarihi karar! Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad idam cezasına çarptırıldı

Suriye’de devrik lider Beşar Esad’ın ardından kuzeni Vasim Esad da idam cezasına çarptırıldı. Şam’daki 4. Ceza Mahkemesi, Vasim Esad’ı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kasten adam öldürmeden suçlu buldu.

SANA haber ajansının bildirdiğine göre, 11 Ağustos tarihinde Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi, devrik lider Beşar Esad'ı kasten öldürme, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bularak gıyabında ölüm cezasına çarptırmıştı. 4. Ceza Mahkemesi, eski rejim mensuplarının yargılandığı davada tarihi bir karara daha imza attı.

ESAD'IN KUZENİ DE İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, devrik rejim lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad'ı "kasten adam öldürme", "işkence", "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten idam cezasına çarptırdı. Vasim Esad'ın ayrıca taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına kamu hazinesi adına el konulmasına ve mağdurlara tazminat ödenmesine hükmedildi.

Suriyede tarihi karar! Beşar Esadın kuzeni Vasim Esad idam cezasına çarptırıldı

Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcileri ile Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu üyelerinin katıldığı 6. duruşmada kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Hakim Fahreddin el-Eriyan, soruşturma ve delillerin, sanığın suçlarını kanıtladığını belirtti. El-Eriyan, Vasim Esad'ın eski rejim komutanlarından Tuğgeneral Ghiath Dalla'nın talimatıyla yasa dışı silahlı gruplar kurduğunu, Doğu Guta ve özellikle Mleha beldesinde sivilleri hedef alan katliamlarda rol aldığını ifade etti.

Mahkeme ayrıca Vasim Esad'a bağlı grupların Ceramana'da muhalif sivillere ait iş yerlerini yağmalama, mülklere el koyma, adam kaçırma, kasten öldürme ve işkence suçlarını işlediğini kesinleştirdi. Öte yandan, 21 Haziran 2025'te Suriye-Lübnan sınırında yakalanan Vasim Esad'ın yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası