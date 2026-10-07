Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Riyad yönetiminin stratejik noktalarını hedef alan Husiler, havalimanlarına ve askeri bölgelere füze ve İHA'larla saldırdıklarını duyurdu.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı birkaç İHA'yla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'a bir saldırı daha! Husiler stratejik yerleri hedef aldı

Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha kentindeki havalimanı ile Hamis Muşayt kentindeki askeri üssüne de balistik füze ve İHA'larla saldırdıklarını aktararak, Abha Havalimanı'nda uçuşların aksadığını ve Hamis Muşayt üssünün vurulduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan'a bir saldırı daha! Husiler stratejik yerleri hedef aldı

Ülkenin Cizan ve Asir bölgelerindeki askeri karargahları da balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını ifade eden Seri, saldırılarda bazı askerlerin hayatını kaybettiği ve bazı silah depolarında yangın çıktığını iddia etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husilerin başkent Riyad'a doğru fırlattığı balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini açıklamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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